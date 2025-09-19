To μήλο κάτω από την μηλιά: Η Αϊντχόφεν επένδυσε στο ταλέντο του Χούντελαρ τζούνιορ

Στα χνάρια του σπουδαίου πατέρα του βαδίζει ο Σεμπ Χούντελαρ, με τον 16χρονο επιθετικό να εντάσσεται στις ακαδημίες της PSV Αϊντχόφεν.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, κουβαλάει ένα βαρύ όνομα, αφού είναι γιος του Κλας-Γιαν Χούντελαρ, που έγραψε πλούσια καριέρα σε Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Μίλαν, Ρεάλ και Σάλκε, όντας και 76 φορές διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας.

Όσον αφορά τον Σεμπ Χούντελαρ, ο πιτσιρικά ξεχώρισε στις ακαδημίες της Φίτεσε και πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Κ16 της Ολλανδίας, ξεχωρίζοντας με τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα.

Η Αϊντχόφεν έκανε την κίνησή της και απέκτησε τον 16χρονο επιθετικό, που θα ενταχθεί άμεσα στις ακαδημίες της PSV, για να αγωνιστεί στην Κ17 του ολλανδικού συλλόγου.