O Mπαπέ δεν θα πάει στην τελετή για την Χρυσή Μπάλα

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει το μποϊκοτάζ στη γιορτή της Χρυσής Μπάλας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Théâtre du Châtelet στο Παρίσι.

Όπως έγινε και πέρσι, έτσι και φέτος κανένας παίκτης των Μαδριλένων δεν θα βρεθεί στην εκδήλωση, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Κιλιάν Μπαπέ, σημειώνοντας ότι θα δει την τελετή από το σπίτι του.

Ο Γάλλος στράικερ, παράλληλα ευχήθηκε η Χρυσή Μπάλα να καταλήξει στον Ουσμάν Ντεμπελέ, αναφέρεροντας: «Για να κερδίσεις, πρέπει να κατακτήσεις τίτλους. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου να σηκώσει τρόπαια και μετά βλέπουμε.

Θα χαρώ πολύ αν το πάρει ο Ντεμπελέ, γιατί είναι φίλος μου και τον υποστηρίζω από την αρχή. Θα το παρακολουθήσω από την τηλεόραση».