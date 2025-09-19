O Mπαπέ δεν θα πάει στην τελετή για την Χρυσή Μπάλα

Όπως έγινε και πέρσι, έτσι και φέτος κανένας παίκτης των Μαδριλένων δεν θα βρεθεί στην εκδήλωση, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Κιλιάν Μπαπέ, σημειώνοντας ότι θα δει την τελετή από το σπίτι του.
Ο Γάλλος στράικερ, παράλληλα ευχήθηκε η Χρυσή Μπάλα να καταλήξει στον Ουσμάν Ντεμπελέ, αναφέρεροντας: «Για να κερδίσεις, πρέπει να κατακτήσεις τίτλους. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου να σηκώσει τρόπαια και μετά βλέπουμε.
Θα χαρώ πολύ αν το πάρει ο Ντεμπελέ, γιατί είναι φίλος μου και τον υποστηρίζω από την αρχή. Θα το παρακολουθήσω από την τηλεόραση».