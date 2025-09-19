Κόντε για Ντε Μπρόινε: «Απογοητεύτηκα που τον έβγαλα»

Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, στην διάρκεια της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικά όσα είπε o Αντόνιο Κόντε μετά την ήττα της ομάδας του:

«Είναι κρίμα για εκείνη την αποβολή, η οποία άλλαξε το παιχνίδι. Είναι ακόμα απογοητευτικό, γιατί νομίζω ότι δεν θα ήταν εύκολο για τη Σίτι εναντίον αυτής της Νάπολι με 11 παίκτες. Απογοητεύτηκα που αντικατέστησα τον Ντε Μπρόινε, είναι απογοητευτικό τόσο για μένα όσο και για αυτόν.

Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Στα πρώτα 20 λεπτά, είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να τους δημιουργήσουμε προβλήματα, και όταν είχαμε την κατοχή, είχαμε την ευκαιρία να βλάψουμε τους αντιπάλους μας. Στη συνέχεια, η αποβολή του Ντι Λορέντζο άλλαξε τα πάντα».