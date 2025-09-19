MENU
Πήρε Ιταλό αθλητικό διευθυντή στη Ρίο Άβε ο Μαρινάκης

Νέο αθλητικό διευθυντή θα έχει η Ρίο Άβε, στο πλαίσιο του μακροχρόνιου πλάνου που έχει καταρτίσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την πορτογαλική ομάδα.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ και -πλέον- της Ρίο Άβε, προσέλαβε τον Ματέο Τονιότσι για να αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην πορτογαλική ομάδα.

Ο 38χρονος Τονιότσι, έχει εργαστεί ως σκάουτερ στη Ζενίτ, το Αμβούργο, τη Λεβερκούζεν και τη Γιουβέντους, ενώ για περίπου δύο χρόνια ήταν αθλητικός διευθυντής της Γρανάδα.

