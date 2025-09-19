Πήρε Ιταλό αθλητικό διευθυντή στη Ρίο Άβε ο Μαρινάκης

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ και -πλέον- της Ρίο Άβε, προσέλαβε τον Ματέο Τονιότσι για να αναλάβει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην πορτογαλική ομάδα.
Ο 38χρονος Τονιότσι, έχει εργαστεί ως σκάουτερ στη Ζενίτ, το Αμβούργο, τη Λεβερκούζεν και τη Γιουβέντους, ενώ για περίπου δύο χρόνια ήταν αθλητικός διευθυντής της Γρανάδα.
🚨🇵🇹 Excl: Matteo Tognozzi agrees to become new Rio Ave director as he joins Marinakis project for long term. pic.twitter.com/qUeF3abiDR— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2025