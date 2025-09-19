Ο Γκουαρντιόλα αποθέωσε τον Χάαλαντ: «Είναι απίστευτος, τυχεροί που τον έχουμε»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, μετά τη νίκη επί της Νάπολι με 2-0, έσταξε μέλι για τον Έρλινγκ Χάαλαντ που έγινε ο παίκτης που φτάνει πιο γρήγορα στα 50 γκολ στο Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη κόντρα στη Νάπολι: «Οι ιταλικές ομάδες είναι απίστευτες στην άμυνα. Τις έχω αντιμετωπίσει πολλές, πολλές φορές. Η αντοχή, η συγκέντρωση... Τις θαυμάζω πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.

Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με το ντέρμπι κόντρα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Κυριακή και έχουμε μια απίστευτα δύσκολη πρόκληση την Κυριακή στην έδρα της Άρσεναλ, αλλά πηγαίνουμε εκεί με καλό προαίσθημα».

Για τον Έρλινγκ Χάαλαντ: «Τι να πω; Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και απλά τον συγχαίρουμε γιατί βρίσκεται δίπλα στους Φαν Νίστελροϊ, Λεβαντόφσκι, Κριστιάνο και Μέσι. Ο Έρλινγκ είναι εκεί. Όσον αφορά τα γκολ, είναι απίστευτος».