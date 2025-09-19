Πανό κατά Αλαφούζου στη Μελβούρνη (pic)

Οι αντιδράσεις των οπαδών του Παναθηναϊκού για την διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Τριφυλλιού, έφτασαν μέχρι την Αυστραλία.

Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, επικράτησε της Παρτιζάν στην πρεμιέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία με 91-82, σε ένα κατάμεστο με ομογενείς φιλάθλους, «John Cain Arena».

Οι οπαδοί του Τριφυλλιού, ωστόσο φρόντισαν να εκδηλώσουν και την αντίδραση τους στην διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου στο ποδοσφαιρικό τμήμα, με χαρακτηριστικό πανό που αναρτήθηκε.

«Αλαφούζο πούλα και φύγε», ανέφερε το πανό των φίλων του Παναθηναϊκού, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή τους για τον ισχυρό άνδρα του ποδοσφαιρικού τμήματος των «πράσινων».