Η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την 1η αγωνιστική

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την Μπαρτσελόνα να παίρνει μεγάλο διπλό στην έδρα της Νιούκαστλ.

Ιδανική εκκίνηση έκανε η Μάντσεστερ Σίτι που «λύγισε» με 2-0 τη Νάπολι των 10 παικτών, ενώ η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ήταν εντυπωσιακή διαλύοντας με 5-1 την Γαλατασαράι.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ 2-1

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3

Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0

Τετάρτη 17/9

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα 4-0

Μπάγερν Μονάχου – Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Άγιαξ – Ίντερ 0-2

Πέμπτη 18/9

Κλαμπ Μπριζ – Μονακό 4-1

Κοπεγχάγη-Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι 5-1

Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι 4-1

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-2

Η βαθμολογία

1.Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3 (5-1)

2.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)

3. Μπριζ 3 (4-1)

4. Σπόρτινγκ 3 (4-1)

5. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)

6.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

7. Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)

8. Άρσεναλ 3 (2-0)

9. Ίντερ 3 (2-0)

10. Λίβερπουλ 3 (3-2)

11. Καραμπάγκ 3 (3-2)

12. Μπαρτσελόνα 3 (2-1)

13. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)

14. Τότεναμ 3 (1-0)

15. Ντόρμουντ 1 (4-4)

16. Γιουβέντους 1 (4-4)

17. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)

18. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)

19. Κοπεγχάγη 1 (2-2)

20. Λεβερκούζεν 1 (2-2)

21. Ολυμπιακός 1 (0-0)

22. Πάφος 1 (0-0)

23. Ατλέτικο 0 (2-3)

24. Μπενφίκα 0 (2-3)

25. Νιουκάστλ 0 (1-2)

26. Μαρσέιγ 0 (1-2)

27. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)

28. Τσέλσι 0 (1-3)

29. Αϊντχόφεν 0 (1-3)

30. Νάπολι 0 (0-2)

31. Άγιαξ 0 (0-2)

32. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)

33. Μονακό 0 (1-4)

34. Καϊράτ 0 (1-4)

35. Αταλάντα 0 (0-4)

36. Γαλατασαράϊ 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

19.45: Αταλάντα - Μπριζ

19.45: Καϊράτ Αλμάτι - Ρεάλ Μαδρίτης

22.00: Πάφος – Μπάγερν

22.00: Μπόντο Γκλιμτ - Τότεναμ

22.00: Μαρσέιγ - Άγιαξ

22.00: Ιντερ - Σλάβια Πράγας

22.00: Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

22.00: Τσέλσι - Μπενφίκα

22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Άιντραχτ Φρ.

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου

19.45: Καραμπάγκ - Κοπεγχάγη

19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

22.00: Άρσεναλ - Ολυμπιακός

22.00: Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν

22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν

22:00: Ντόρτμουντ: Αθλέτικ Μπιλμπάο

22.00: Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Νάπολι - Σπόρτινγκ

22.00: Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους