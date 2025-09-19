Μαγεία Ράσφορντ και ξεκίνημα με το δεξί για την Μπαρτσελόνα

Με τον Μάρκους Ράσφορντ να κάνει πράγματα και θαύματα, η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 στην έδρα της Νιούκαστλ, στην πρεμιέρα της στο Leage Phase του Champions League.

Μπορεί να έλειπε ο Γιαμάλ, όμως είχε Ράσφορντ η Μπαρτσελόνα. Οι «Μπλαουγκράνα» δεν είχαν στην διάθεση τους το νεαρό σταρ, όμως ήταν σε φοβερή βραδιά ο Άγγλος επιθετικός και με 2 δικά του γκολ, η ομάδα του Χανσι Φλικ επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Νιούκαστλ, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο το φετινό Champions League. Μείωσε στο 90' ο Γκόρντον.

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρονο έχοντας αρκετές καλές στιγμές. Στο 24' ήταν η πρώτη μεγάλη φαση του παιχνιδιού με τους γηπεδούχους να κάνουν μια όμορφη αντεπίθεση, ο Ελάνγκα πάσαρε στον Μπαρνς εκείνος σούταρε, με τον Γκαρθία να αποκρούει εξαιρετικά. Η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία της Μπαρτσελόνα ήταν στο 40', ο Ραφίνια πήρε φάουλ σε καλό σημείο, το εκτέλεσε ο ίδιος όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Ξανά ανώτερη στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους η Νιούκαστλ. Με την κεφαλιά του Ζουέλινκτον να περνάει λίγα μέτρα αουτ στο 47'.

Στο 58' κόντρα στην ροή του αγώνα προηγήθηκαν οι Καταλανοί. Ο Κουντέ έκανε γέμισμα από τα δεξιά και ο Ράσφορντ με καρφωτή κεφαλιά σκόραρε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, κάνοντας το 0-1.

Ο Άγγλος επιθετικός δεν σταμάτησε εκεί όμως. Αφού μετά από 9 λεπτά με έναν «κεραυνό», έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» του Πόουπ, διευρύνοντας το προβάδισμα της ομάδας του Χάνσι Φλικ. Από εκεί και πέρα η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, με τους γηπεδούχους να επιτίθονται κυρίως με αντεπιθέσεις. Στο 74' ο Γκιμαράες έκανε ένα δυνατό σουτ αλλά ο Γκαρσία ήταν σε ετοιμότητα.

Από εκεί και πέρα πήρε μέτρα η Αγγλική ομάδα. Ο Γκιμαράες έπαιξε κάθετα για τον Μέρφι, εκείνος γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Γκόρντον με πλασέ μείωσε στο 90'. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα τους μέχρι το τέλος και πανηγύρισαν τη νίκη και μπήκαν με το δεξί στη League Phase του Champions League.

Νιούκαστλ: Πόουπ, Σαρ (63′ Μέρφι), Μπερν, Τρίπιερ (76′ Μπότμαν), Λιβραμέντο, Τονάλι, Γκιμαράες, Ζοέλιντον (63′ Μέρφι), Ελάνγκα (63′ Γουίλοκ), Μπαρνς (62′ Βολτεμάντε), Γκόρντον.

Μπαρτσελόνα: Γκαρθία, Κουμπαρσί (69′ Τόρες), Αραούχο, Μαρτίν (81′ Γκαρθία), Κουντέ, Πέδρι, Ντε Γιονγκ, Φερμίν (90’+3′ Κασαδό), Ράσφορντ (82′ Όλμο), Ραφίνια, Λεβαντόφσκι (70′ Κρίστενσεν).