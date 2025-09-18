Υπερηχητικό ξεκίνημα για την Άιντραχτ στο Champions League, με τους Γερμανούς να διαλύουν με 5-1 την Γαλατασαράι στη Φρανκφούρτη.

Η Γαλατά το πίστεψε, αλλά στο τέλος είδε... αστεράκια. Η Άιντραχτ με μία μεγάλη ανατροπή και φοβερή ευστοχία, καθώς ολοκλήρωσε το ματς με πέντε σουτ στο στόχο, διέλυσε με σκορ 5-1 τους Τούρκους μέσα στη Φρανκφούρτη και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο στην League Phase του Champions League.

Τρομερό ήταν το ξεκίνημα για την «Τσιμ Μπομ», καθώς βρέθηκε από νωρίς μπροστά στο σκορ, ωστόσο στη συνέχεια όλα... σκοτείνιασαν. Οι Γερμανοί δεν έδειξαν κανένα έλεος και όπου «μύριζαν αίμα» έκαναν επίθεση, συνθλίβοντας τη Γαλατά με το ευρύ 5-1.

Ιδανικό ξεκίνημα, αλλά...

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τη αναμέτρηση, καθώς κατάφεραν και άνοιξαν το σκορ με το... καλησπέρα. Ο Γιουνούς Ακγκούν έφυγε στη κόντρα έπειτα από πάσα του Λιρόι Σανέ, «άδειασε» τον αντίπαλό του και σκόραρε μόλις στο 8ο λεπτό για το 1-0, πιάνοντας στον ύπνο την Άιντραχτ.

Οι Τούρκοι ήταν σε θέση οδηγού και έδειχναν να ελέγχουν το ματς, πιστεύοντας πως μπορούν να πάρουν κάτι από την αναμέτρηση, στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μέχρι που σε μία στιγμή άλλαξε ολόκληρο το παιχνίδι.

Γερμανική επίθεση και ανατροπή

Οι Αετοί της Φρανκφούρτης στάθηκαν διπλά τυχεροί και σε μία φάση και με αυτογκόλ του Ντάβινσον Σάντσες έφεραν το ματς στα ίσα. Αρχικά, οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν διαδοχικά λάθη στην άμυνα, έκλεψαν τη μπάλα και στη συνέχεια η τύχη τους χαμογέλασε ξανά, καθώς το τελείωμα του Ντοάν ήταν κακό, αλλά υπήρξε κόντρα πάνω στον Κολομβιανό στόπερ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 στο 38ο λεπτό.

Από εκεί και μετά, το ματς μετατράπηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Οι παίκτες της Γαλατά φάνηκαν να μην έχουν ψυχολογία και πριν καν τελειώσει το ημίχρονο, η ομάδα του Ντίνο Τοπμόλερ βρέθηκε μπροστά με 3-1. Αρχικά, στις καθυστερήσεις (45+2') ο Γιλμάζ Ουζούν ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1 και ελάχιστα μετά (45+5') ο Τζόναθαν Μπούρκαρντ ανέβασε ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ.

Προσπάθησε η Γαλατά, το «κλείδωσε» η Άιντραχτ

Τα πράγματα δεν άλλαξαν ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γαλατά προσπάθησε, δεν έχασε την πίστη της, είχε την κατοχή, έψαχνε τις ευκαιρίες της, αλλά το γκολ που θα την έβαζε στο ματς δεν ήρθε ποτέ. Έτσι, με τον χρόνο να περνάει, οι Γερμανοί βρήκαν τον τρόπο να «κλειδώσουν» τη νίκη, έχοντας ξανά την τύχη με το μέρος τους.

Συγκεκριμένα, στο 66ο λεπτό, ο Μπράουν πάτησε περιοχή, έκανε μία σέντρα, ο Μπούρκαρντ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε ξανά στον Σάντσες και κατέληξε στα δίχτυα για το 4-1, σκορ που τελείωσε ουσιαστικά πρόωρα το ματς. Το... κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 75΄, με τον Κνάουφ να διαμορφώνει το τελικό 5-1.