Δύο λεπτά, δύο γκολ και ανατροπή στο Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι (vid)

Ποδόσφαιρο
Δύο λεπτά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετά για να καταφέρει η Άιντραχτ Φρανκφούρτης να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με την Γαλατασαράι.

 

