Ανοίγει το σκορ νωρίς η Γαλατασαράι, απάντησε και ισοφάρισε η Άιντραχτ (vid)

Μπορεί η Γαλατασαράι να βρήκε ένα γρήγορο γκολ με τον Γιοουνούς στο 7', αλλά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να φέρει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια μετά από μισή ώρα.

 

