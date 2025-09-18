«Παρακολουθεί τον Βιτόρια η Αλ Αχλί» (pic)

Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε άδοξα από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.
Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του πάντως, δεν αποκλείεται ο Πορτογάλος τεχνικός να επιστρέψει στην Αίγυπτο, εκεί όπου στο παρελθόν είχε αναλάβει την Εθνική ομάδα της χώρας.
Αυτή την φορά είναι στο στόχαστρο της Αλ Αχλί, η οποία εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις απο Φερνάντο Σάντος και Ρενάτο Παΐβα και πλέον έχει στραφεί στον πρώην «πράσινο» τεχνικό.
Η σχετική ανάρτηση:
Rui Vitória, ex-selecionador egípcio, alvo do interesse do Al Ahly, do Egito, a equipa mais titulada do continente africano.— Cabine Desportiva (@CabineSport) September 18, 2025
Al Ahly está atento aos técnicos portugueses sem clube e já levou 'negas' de Renato Paiva e Fernando Santos.
RV saiu do Panathinaikos esta semana. pic.twitter.com/xpbA8Uy6zr