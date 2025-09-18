«Παρακολουθεί τον Βιτόρια η Αλ Αχλί» (pic)

Σύμφωνα με τους Πορτογάλους, ο Ρουί Βιτόρια βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Αχλί.

Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε άδοξα από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του πάντως, δεν αποκλείεται ο Πορτογάλος τεχνικός να επιστρέψει στην Αίγυπτο, εκεί όπου στο παρελθόν είχε αναλάβει την Εθνική ομάδα της χώρας.

Αυτή την φορά είναι στο στόχαστρο της Αλ Αχλί, η οποία εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις απο Φερνάντο Σάντος και Ρενάτο Παΐβα και πλέον έχει στραφεί στον πρώην «πράσινο» τεχνικό.

Η σχετική ανάρτηση: