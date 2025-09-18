Τεσσάρα της Μπριζ στην Μονακό, ισοπαλία για Κοπεγχάγη και Μπάγερ Λεβερκούζεν

Η Κλαμπ Μπριζ φιλοδώρησε με 4 γκολ την εξαφανισμένη Μονακό στο Βέλγιο (4-1), την στιγμή που Κοπεγχάγη και Μπάγερ Λεβερκούζεν αρκέστηκαν στην ισοπαλία (2-2).

Ασταμάτητη ήταν η Κλαμπ Μπριζ εναντίον της Μονακό, αφού πέτυχε τρία γκολ σε 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας ένα ακόμη στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο, ενώ η Μονακό απλώς μείωσε στο 90+1'.

Στην Δανία, η Κοπεγχάγη δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη στα πόδια της μετά από ένα χορταστικό παιχνίδι, αφού στο 90+2' ο Χατζηδιάκος ήταν ο μοιραίος για την ομάδα του καθώς με αυτογκόλ έκανε το 2-2.

Οι αγώνες

Κλαμπ Μπριζ - Μονακό 4-1

Η Κλαμπ Μπριζ ξεκίνησε με μια χαμένη ευκαιρία με τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος στο 4' δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από το ύψος της μικρής περιοχής, με το σουτ του να φεύγει άουτ.

Στο δέκατο λεπτό ο Μινιολέ απέκρουσε τον πέναλτι που εκτέλεσε ο Ακλιούχε και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.

Ωστόσο ο τερματοφύλακας της βελγικής ομάδα πέρασε αναγκαστικά αλλαγή στο 19', αφού είχε τραυματιστεί.

Η Μπριζ δεν πτοήθηκε από τη αναγκαστική αλλαγή και στο 32' βρήκε δίχτυα με τον Τρεσόλντι μετά την ασίστ του Βανάκεν.

Δεν πέρασαν επτά λεπτά και στο 39' ο Ονιεντίκα έκανε το 2-0 για την ομάδα του, ξεσηκώνοντας το κοινό στο γήπεδο.

Στο 43' ο Βανάκεν, άφησε τις ασίστ άκρη και χρίστηκε και εκείνος σκόρερ, αφού με ένα εξαιρετικό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-0

Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Χάγιεν μπήκε με διάθεση να βρει ένα γρήγορο τέταρτο γκολ στο παιχνίδι, ωστόσο είχε σωρεία ευκαιριών που δεν κατάφερε να αξιοποιήσει.

Η Μονακό από την άλλη δεν μπορούσε να βρει χώρους να ψάξει κάποιο γκολ και είχε παρασυρθεί από το παιχνίδι της Μπριζ που έλεγχε απόλυτα τον ρυθμό.

Το 4ο γκολ για την Μπριζ ήρθε στο 75' από τον 19χρονο Ντιανκόν, που έκανε ένα πανέμορφο αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Η Μονακό το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Ανσού Φατί στο 90+1'.

Ο αγώνας έληξε με την Μπριζ να παίρνει το τρίποντο (4-1) και να μπαίνει με το δεξί στις υποχρεώσεις της στο Champions League.

Κοπεγχάγη - Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2

Από νωρίς άνοιξε το σκορ η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αφού στο 9ο λεπτό του αγώνα Λάρσον εκμεταλλέυτηκε την πάσα του Ατσούρι και έκανε το 1-0.

Έκτοτε οι Δανοί πάλεψαν να βρουν ένα δεύτερο γκολ, αλλά η Λεβερκούζεν έκλεισε τους χώρους στην άμυνα και δεν δεχόταν να δεχτεί και άλλο τέρμα με το ημίχρονο να λήγει στο 1-0.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η γερμανική ομάδα ανέβασε στροφές, βρήκε διαδρόμους μπροστά από το κέντρο και πρεσαρε για το γκολ της ισοφάρισης.

Ένα γκολ που ήρθε μετά από ασύλληπτη εκτέλεση φάουλ από τον Γκριμάλδο, στο 81', ο οποίος νίκησε τον Κοτάρσκι, καθώς έστειλε την μπάλα απευθείας στο παραθυράκι της εστίας και έκανε το 1-1.

Η Κοπεγχάγη όμως είχε την απάντηση με τον Σίλβα, αφού στο 87' ο Σίλβα βρήκε τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να διαμορφώσει το 2-1 με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι

Όμως η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν τα παράτησε και μετά από μια σέντρα του Ετσεβέρι στο 90+2' η μπάλα βρήκε στον Χατζηδιάκο και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας της Κοπεγχάγης για να γίνει το τελικό 2-2.