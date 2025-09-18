ΠΑΟΚ: Προπόνηση χωρίς Κένι και Ντεσπόντοφ - «Ζητούμενο η αντίδραση»

Τα νέα από την προπόνηση του ΠΑΟΚ μετά την βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό και πριν το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό - Εκτός Ντεσπόντοφ και Κένι, μέσα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Το παιχνίδι στη Λιβαδειά μένει στο παρελθόν. Η ομάδα κρατάει τα πολύτιμα μαθήματα και πλέον καλείται άμεσα να βγάλει αντίδραση το Σάββατο κόντρα στον Παναιτωλικό στην Τούμπα.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τον προπονητή στην τακτική κι έπαιξαν οικογενειακό διπλό.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό στο γήπεδο, ο Τζόντζο Κένι έμεινε στο σπίτι λόγω ίωσης, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά.

Την Παρασκευή η ομάδα θα προπονηθεί στις 17:45.