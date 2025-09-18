Πάει προς... Μονζουίκ το ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα

Η UEFA γνωστοποίησε ότι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν θα διεξαχθεί στο Μονζουίκ και όχι στο Καμπ Νου, καθώς οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και αυτό θα επηρεάσει και τον Ολυμπιακό.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45) και η έδρα της αναμέτρησης ήταν στον... αέρα τις τελευταίες ημέρες.

Και αυτό διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες στο Καμπ Νου και έτσι οι «μπλαουγκράνα» θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν για την 2η αγωνιστική στο Μονζουίκ (01/10, 22:00).

Τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθούν τα έργα στο ιστορικό Καμπ Νου και να μπορέσει η ομάδα να δώσει εκεί τα παιχνίδια του Champions League.

Ο Ολυμπιακός πιθανότατα θα αγωνιστεί στο Μονζουίκ με την ισπανική ομάδα, καθώς σύμφωνα με τους κανονισμούς όλοι οι εντός έδρας αγώνες μιας ομάδας στη League Phase πρέπει να διεξάγονται στο ίδιο γήπεδο.

Εάν, λοιπόν, η Μπαρτσελόνα παίξει τελικά με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης (Μονζουίκ), τότε και οι «ερυθρόλευκοι» θα κοντραριστούν με την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο ίδιο γήπεδο.