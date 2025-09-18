Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Καταιγιστική Μπριζ: Τρία γκολ επί της Μονακό στο πρώτο ημίχρονο (vid) 18-09-2025 20:37 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Club Brugge AS Monaco 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Κλαμπ Μπριζ έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αφού έχει ήδη φιλοδωρήσει την Μονακό με τρία γκολ και κάνει πάρτι στο Βέλγιο. Τα γκολ της Κλαμπ Μπριζ Το 2-0 Και το 3-0 «Γνωρίζω κι άλλα έχω και ντοκουμέντα, τους κατηγορεί ότι βίασαν τον σκύλο του»: Αμηχανία μετά τις ατάκες Κουσουλού για Μαζωνάκη dailymedia.gr Τον ανακοινώνει μετά τον Λοβέρδο: Η επόμενη μεταγραφή Μητσοτάκη στη ΝΔ instanews.gr Αυτόν ήξερε, αυτόν ήθελε: Το ναυάγιο της μεταγραφής που ράγισε το ποτήρι του Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό menshouse.gr «Υπάρχει μεγαλύτερη από την αρχική υποψία»: Ο λόγος που εκατοντάδες επιστήμονες ζητούν να κοπούν τα εμβόλια mRNA menshouse.gr Τους έκοψε: Οι 3 που δεν θέλει στο νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Βρες τον από μια φωτό: Αναγνωρίζεις τον παίκτη του Ολυμπιακού που πήρε από τον αιώνιο αντίπαλο; menshouse.gr Μια πολύ βασική απορία για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ menshouse.gr Η τηλεθέαση θα χτυπήσει κόκκινο: Το επόμενο Σάββατο η πρώτη μεγάλη τηλεοπτική εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη dailymedia.gr Καταιγιστική Μπριζ: Τρία γκολ επί της Μονακό στο πρώτο ημίχρονο (vid) SHARE