Καταιγιστική Μπριζ: Τρία γκολ επί της Μονακό στο πρώτο ημίχρονο (vid)

Ποδόσφαιρο
Η Κλαμπ Μπριζ έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αφού έχει ήδη φιλοδωρήσει την Μονακό με τρία γκολ και κάνει πάρτι στο Βέλγιο.

Τα γκολ της Κλαμπ Μπριζ 

 

Το 2-0

 

Και το 3-0

