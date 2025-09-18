Καταιγιστική Μπριζ: Τρία γκολ επί της Μονακό στο πρώτο ημίχρονο (vid)

Η Κλαμπ Μπριζ έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αφού έχει ήδη φιλοδωρήσει την Μονακό με τρία γκολ και κάνει πάρτι στο Βέλγιο.

Τα γκολ της Κλαμπ Μπριζ Το 2-0 Και το 3-0