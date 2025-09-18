Πρώτη προπόνηση με Κόντη για τον Παναθηναϊκό, θεραπεία ο Πελίστρι

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη. Θεραπεία για τον Πελίστρι.

Μία ημέρα μετά τη νίκη επί της Athens Kallithea, ο Παναθηναϊκός ξεκινήσε την προετοιμασία του για το «αιώνιο» ντέρμπι, με τον Χρήστο Κόντη να κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Ο Φακούντο Πελίστρι έκανε θεραπεία και παραμένει αμφίβολος, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Γερεμέγεφ. Φυσικά όσοι ήταν βασικοί στο χτεσινό παιχνίδι έκαναν αποθεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και του επιτελείου του πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού το απόγευμα της Πέμπτης στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, ανάπτυξη παιχνιδιού και «διπλό» στο μισό γήπεδο. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στην Athens Kallithea έκαναν αποθεραπεία. Θεραπεία ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ ατομικό έκανε ο Γερεμέγεφ».