Το SDNA στο νέο «σπίτι» του ΠΑΟΚ Β - Σε εξαιρετική κατάσταση τα αποδυτήρια, βελτιωμένος ο αγωνιστικός χώρος (pics/vids)

Το γήπεδο της Καλαμαριάς αποτελεί το νέο «σπίτι» του ΠΑΟΚ Β, με το SDNA να βρίσκεται εκεί λίγες ώρες πριν την πρώτη... σέντρα - Εξαιρετική η κατάσταση στα αποδυτήρια, βελτιωμένη η εικόνα του αγωνιστικού χώρου.

Λίγες ώρες απομένουν για την εντός έδρας «πρεμιέρα» του Δικεφάλου απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας το προσεχές Σάββατο (20/9 14:00) στο γήπεδο της Καλαμαριάς.

Το SDNA βρέθηκε στο νέο «σπίτι» της ομάδας του Νίκου Καραγεωργίου, αντικρίζοντας μία πολύ βελτιωμένη εικόνα τόσο εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και στο «κομμάτι» των αποδυτηρίων.

Μάλιστα, το πρωί της Πέμπτης (18/9) ο ΠΑΟΚ Β έκανε και προπόνηση στο γήπεδο της Καλαμαριάς ενόψει Αναγέννησης Καρδίτσας, με τον αγωνιστικό χώρο να είναι σε βελτιωμένη κατάσταση και τους ανθρώπους του γηπέδου να συνεχίζουν τις εντατικές «φροντίδες» ακόμα και τις πρώτες βραδινές ώρες.

Τα δημοσιογραφικά θεωρία αλλά και οι σουίτες «γνώρισαν» ολική ανακαίνιση, όπως και τα αποδυτήρια, στα οποία λειτουργεί πλέον σάουνα και εσωτερική πισίνα.

Δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο μέσα από την κάμερα του SDNA: