Το πρόσωπο – «κλειδί»... πίσω απ΄τον Σεργκέι Ρεμπρόφ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ουκρανίας που εσχάτως συνδέεται με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ παρουσιάζεται ως υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό με φόντο τη νέα τάξη πραγμάτων στον πάγκο των «πρασίνων».

Ο Ουκρανός τεχνικός εκτός από τις ελληνικές...πινελιές στο προπονητικό βιβλιάριο του, συνδέεται και με πρόσωπο που κουβαλά…άρωμα Ελλάδας.

Και το όνομα αυτού, Βαντίμ Σαμπλί.

Ο Ουκρανός ατζέντης και επικεφαλής του μανατζερικού γραφείου «Pro Star», διατηρεί στο πλούσιο πελατολόγιό του μεταξύ άλλων παικτών – προπονητών και τον Ρεμπρόφ (αμφότεροι διακρίνονται στην φωτογραφία).

Στο ίδιο γραφείο ανήκει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, με τον Έλληνα μάνατζερ του, Λεωνίδα Αθανασούλα να συνεργάζεται με την «Pro Star».

Ο Σαμπλί είχε διαμεσολαβήσει στο παρελθόν σε αρκετά μεταγραφικά deals του ΠΑΟΚ (Μάτος, Σάκχοφ, Μακ,Τάισον, Χατσερίντι, Κεντζιόρα) ενώ εκπροσωπεί ένα μεγάλο ποσοστό διεθνών παικτών της Εθνικής Ουκρανίας.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το καλοκαίρι του ΄23 ο Ρεμπρόφ διέκοψε τη συνεργασία του με τον τότε επί σειρά ετών ατζέντη του Ούγγρο, Σάντορ Βάργκα (διακρίνεται αριστερά στη βασική φωτογραφία).

Για την ιστορία, ο Βάργκα ήταν αυτός που χειρίστηκε τις μεταγραφές του Ρέμπροφ ως παίκτη από την Ντιναμό Κιέβου στην Τότεναμ, την Φενέρμπαχτσε και τη Ρούμπιν Καζάν.

Η συνεργασία μεταξύ του Ουκρανού και του Ούγγρου συνεχίστηκε ακόμη και όταν ο Ρεμπρόφ ξεκίνησε την προπονητική κι έλαβε τέλος του 2023, με τον νυν ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ουκρανίας να μεταπηδά στην μανατζερική...στέγη του Βαντίμ Σαμπλί ο οποίος διαχρονικά παραμένει πολύ καλός γνώστης της ελληνικής - ποδοσφαιρικής - πραγματικότητας.