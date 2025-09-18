MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κλαμπ Μπριζ - Μονακό: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Τζόλη (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Χρήστος Τζόλης έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στα πρώτα λεπτά του αγώνα εναντίον της Μονακό.
Κλαμπ Μπριζ - Μονακό: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Τζόλη (vid)