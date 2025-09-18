Παναθηναϊκός: Από 30 ευρώ τα εισιτήρια για το «αιώνιο» ντέρμπι με Ολυμπιακό

Την Παρασκευή (19/9) τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 30 ευρώ.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 12:00 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν, αφού η διαθεσιμότητα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Όσον αφορά τις τιμές, αυτές ξεκινούν από τα 30 ευρώ στις Θύρες 6 και 7, ενώ σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνονται και τα 5 ευρώ που προορίζονται για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (21/9, 21:00), κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Ολυμπιακό έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 6, 7 30 € 1Β , 5Γ , 12Β 50 € 1Α, 5Β , 8Α , 12Α 55 € 5Α , 9, 11 85€ 2 105€ 10 155€ 3 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION