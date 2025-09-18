Ρεμπρόφ: «Όλα φήμες, εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω για την Εθνική Ουκρανίας»

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ διέψευσε τα σενάρια που τον εμπλέκουν με τον Παναθηναϊκό, μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του.

Την στιγμή που το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ φιγουράρει πολύ ψηλά στην λίστα αυτών που εξετάζει ο Παναθηναϊκός για την θέση του προπονητή, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας διέψευσε όλα τα σχετικά σενάρια, με τοποθέτησή του σε Μέσο της πατρίδας του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «ukrfootball.ua»:

Στον ελληνικό Τύπο γράφεται ότι ενδιαφέρεται για εσάς ο Παναθηναϊκός και ότι μπορεί να γίνετε ο νέος του προπονητής. Ισχύει κάτι τέτοιο;

«Ρωτήστε τους ίδιους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία· πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες».

Εσάς θα σας ενδιέφερε πάντως μια προοπτική στον Παναθηναϊκό; Είναι άλλωστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».