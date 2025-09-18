Ρεμπρόφ: «Όλα φήμες, εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω για την Εθνική Ουκρανίας»

Την στιγμή που το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ φιγουράρει πολύ ψηλά στην λίστα αυτών που εξετάζει ο Παναθηναϊκός για την θέση του προπονητή, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ουκρανίας διέψευσε όλα τα σχετικά σενάρια, με τοποθέτησή του σε Μέσο της πατρίδας του.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «ukrfootball.ua»:
Στον ελληνικό Τύπο γράφεται ότι ενδιαφέρεται για εσάς ο Παναθηναϊκός και ότι μπορεί να γίνετε ο νέος του προπονητής. Ισχύει κάτι τέτοιο;
«Ρωτήστε τους ίδιους, τους Έλληνες δημοσιογράφους, που τα γράφουν αυτά. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία· πώς θα μπορούσα να διαπραγματεύομαι με άλλον σύλλογο; Αυτά είναι όλα φήμες».
Εσάς θα σας ενδιέφερε πάντως μια προοπτική στον Παναθηναϊκό; Είναι άλλωστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους του ελληνικού ποδοσφαίρου.
«Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύω με την Εθνική Ουκρανίας».