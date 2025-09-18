MENU
Ιαπωνική ενίσχυση στα εξτρέμ για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την προφορική του συμφωνία με τον Ιάπωνα εξτρέμ, Γιούτο, Ανζάι ο οποίος βρίσκεται στην χώρα μας και αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιο του με τη νέα του ομάδα.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την προφορική συμφωνία της με τον Ιάπωνα ποδοσφαιριστή Yuto Anzai για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο 20χρονος ακραίος επιθετικός είναι ένα από τα μεγαλυτερα ταλέντα της Ιαπωνίας και τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός ήταν η φετινή πρωτοπόρος του Ιαπωνικού Πρωταθλήματος Κιότο Σάνγκα, με την οποία συμπλήρωσε 12 συμμετοχές και ένα γκολ.

Ο 20χρονος Ιάπωνας έφτασε σήμερα στη χώρα μας, αύριο αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα μας».

