Το καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην μεταγραφή Ρεμπρόφ (pics)

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αποτελεί τον βασικό υποψήφιο του Παναθηναϊκού για την θέση του προπονητή, όμως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ουκρανός απασχολεί το «Τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» αναζητούν έναν ξένο τεχνικό που θα αναλάβει την ομάδα μετά τον Χρήστο Κόντη, με το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ να φιγουράρει αυτή την στιγμή στην κορυφή της λίστας του συλλόγου.

Αυτό που θα θυμούνται οι παλαιότεροι είναι πως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ουκρανός «θρύλος» μοιάζει κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι φυσικά η πρώτη ως προπονητής, αλλά έχει προηγηθεί και άλλη μία ως ποδοσφαιριστής, το καλοκαίρι του 1999.

Το «Τριφύλλι» αναζητούσε τότε ένα μεγάλο όνομα για την κορυφή της επίθεσης και ο βασικός στόχος ήταν ο Κόλιμορ. Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ατζέντη του ωστόσο ανάγκασαν τον Γιώργο Βαρδινογιάννη να αποσυρθεί από την διεκδίκηση του παίκτη και κάπως έτσι, στις 15 Ιουλίου, εμφανίστηκε στο προσκήνιο η περίπτωση του Ρεμπρόφ.

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 22 Ιουλίου, η «Αθλητική Ηχώ» έγραψε στο πρωτοσέλιδό της πως ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Φυσικά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, ενώ αυτό το καλοκαίρι «παρέλασαν» στα πρωτοσέλιδα και τα ονόματα των Σούκερ, Τζορκάεφ, Ρούσφελντ και όχι μόνο, με τον Σίγκουρντσον να είναι τελικά αυτός που ντύθηκε στα πράσινα.