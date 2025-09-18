Μουζακίτης: Ο 3ος νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ολυμπιακού που συμμετέχει στα «αστέρια»!

Ο Χρήστος Μουζακίτης έγινε ο 3ος νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ολυμπιακού που συμμετέχει στο Champions League με την εμφάνιση του κόντρα στην Πάφο.

Ο νεαρός αμυντικός μέσος των Πειραιωτών συνεχίζει να... γράφει την δική του ιστορία με τα «ερυθρόλευκα», μετά την εμφάνιση του κόντρα στην Πάφο για την «πρεμιέρα» της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μουζακίτης έγινε ο 3ος νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Ολυμπιακού που έλαβε μέρος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας μάλιστα θετική παρουσία στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, ενώ λίγο έλειψε με δικό του σουτ εκτός περιοχής να «ξεκλειδώσει» την κυπριακή άμυνα.

Ο Μουζακίτης αγωνίστηκε στο Champions League σε ηλικία 18 ετών και 166 ημερών και αποτελεί τον 3ο νεαρότερο ποδοσφαιριστή του συλλόγου μετά τον Πίτερ Οφορίκουε (17 ετών και 194 ημερών, στο ματς με την Ρόζενμποργκ, στις 1/10/1997) που κατέχει την σχετική πρωτιά και τον Νίκο Βέργο (18 ετών και 65 ημερών, στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στις 19/3/2014) που βρίσκεται στην δεύτερη θέση.

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σταύρος Πνευμονίδης έκανε το ντεμπούτο του στο Champions League με τον Ολυμπιακό, αγωνιζόμενος στο τελευταίο τέταρτο κόντρα στην Πάφο σε ηλικία 19 ετών και 41 ημερών.

Και οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» βγήκανε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και πλέον αγωνίζονται στα... αστέρα με την ομάδα που ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά.