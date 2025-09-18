Επιστροφή στην Πορτογαλία για τον Special One: Επίσημα στη Μπενφίκα του Παυλίδη ο Μουρίνιο!

Ήταν γνωστό, πλέον έγινε και επίσημο, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να αναλαμβάνει το τιμόνι της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Μετά από 25 χρόνια, ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει εκεί που όλα ξεκίνησαν! Ο Special One τα βρήκε σε όλα με τη Μπενφίκα και επιστέφει στους Αετούς της Λισαβόνας, την πρώτη ομάδα που ανέλαβε ως πρώτος τεχνικός (νωρίτερα ήταν βοηθός στη Μπαρτσελόνα», όταν ξεκίνησε την προπονητική.

Ο Πορτογάλος προπονητής έμεινε για λίγο μόνο διάστημα χωρίς ομάδα, καθώς μετά τη ρήξη και το διαζύγιο με τη Φενέρ, βρήκε το νέο σταθμό στην καριέρα του και επιστρέφει άμεσα στους πάγκους για να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Special One υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 με τη Μπενφίκα, ωστόσο υπάρχει οψιόν για το καλοκαίρι του 2026, με τις δύο πλευρές να μπορούν να αποφασίσουν αν δεν θέλουν να συνεχιστεί η συνεργασία τους.

Έτσι, ο Μουρίνιο επιστρέφει στην Πορτογαλία με στόχο να επαναφέρει τους Αετούς της Λισαβόνας στην κορυφή της Πορτογαλίας, παίρνοντας την σκυτάλη από τον Μπρούνο Λαζ, ο οποίος πρόσφατα αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.