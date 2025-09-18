Κηφισιά: Ανακοίνωσε πρώην της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με παραστάσεις από Europa και Conference League!

Η Κηφισιά προχώρησε σε μία σημαντική μεταγραφή καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή μέσου από την Ακτή Ελεφαντοστού, Λαζάρ Αμανί, ο οποίος μέτρησε ευρωπαϊκές συμμετοχές με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ τα προηγούμενα χρόνια!

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Jean Thierry Lazare Amani, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 7 Μαρτίου 1998 στο Diégonéfla της Ακτής Ελεφαντοστού, ο Jean Thierry Lazare Amani ξεκίνησε την ενασχόληση με το ποδόσφαιρο στην Aspire Football Dreams Academy Dakar. Το 2016 πήρε μεταγραφή για το Βέλγιο για λογαριασμό της KAS Eupen.

Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας του, καταγράφοντας συνολικά 99 συμμετοχές με 4 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το 2020 πήρε μεταγραφή για την Royal Charleroi SC, ενώ το 2020/21 αγωνίστηκε ως δανεικός στην CD Estoril Praia της Πορτογαλίας, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στη Β’ Πορτογαλίας.

Από το 2021 έως το 2025 αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Union Saint-Gilloise, με την οποία μάλιστα έφτασε ως τους “Last 16” του UEFA Europa Conference League το 2023/24 και ως τους “8” του UEFA Europa League το 2022/23.

Με 145 συμμετοχές, 10 γκολ και 15 ασίστ άφησε το αποτύπωμά του σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Union Saint-Gilloise σε αυτό το διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης τριών τίτλων (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup).

Στο β’ μισό της περσινής αγωνιστικής περιόδου αγωνίστηκε, ως δανεικός, στην Standard Liege με απολογισμό τις 18 συμμετοχές στην Jupiler League του Βελγίου.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Jean Thierry Lazare Amani έχει υπάρξει διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Africa Cup of Nations το 2023.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».