Ο Ρεμπρόφ, ο Παναθηναϊκός και οι... Rolling Stones (vids)

Όταν ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό και σκόραρε εναντίον του στη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω μιας συναυλίας των Rolling Stones στο ΟΑΚΑ.

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι ο βασικός υποψήφιος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ουκρανό «θρύλο» να έχει την δική του προϊστορία με το «Τριφύλλι», ως ποδοσφαιριστής.

Συγκεκριμένα, την σεζόν 1998-99 οι «πράσινοι» ήταν στον ίδιο όμιλο του Champions League με τη Ντιναμό Κιέβου, με τις δύο ομάδες να πανηγυρίζουν από μια νίκη με το ίδιο σκορ (2-1).

Το παιχνίδι της Αθήνας βέβαια δεν έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ, που χρησιμοποιούσε ως έδρα το «Τριφύλλι», αλλά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αφού στο Ολυμπιακό Στάδιο θα διεξαγόταν η μεγάλη συναυλία των Rolling Stones.

Ο Ρεμπρόφ πάντως εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή και στα δύο παιχνίδια, αφού σκόραρε και εντός και εκτός, δείχνοντας την μεγάλη του κλάση.

Θυμηθείτε τα γκολ των αναμετρήσεων: