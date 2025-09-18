Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής

Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί:
Βόρειος όμιλος:
ΠΑΟΚ Β-Αναγέννηση Καρδίτσας (Σάββατο 20/9 – 14:00)
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Πάνου (Φλώρινας)
Καβάλα-Ηρακλής (Σάββατο 20/9 – 17:00)
Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)
Βοηθοί: Τραούδας, Τσικλητήρα (Πιερίας)
Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα (Σάββατο 20/9 – 17:00)
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Μπογιατζόγλου (Ημαθίας), Παστιάδης (Δράμας)
Νίκη Βόλου-Καμπανιακός
Διαιτητής: Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Καρασαββαΐδης, Σακάλογλου (Καβάλας)
Αστέρας Τρίπολης Β-Νέστος Χρυσούπολης
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Ανδριανός, Κακαφώνης (Αχαΐας)
Νότιος όμιλος:
Μαρκό-Ηλιούπολη (Σάββατο 20/9 – 17:00)
Διαιτητής: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Βοηθοί: Μποζατζίδης (Μακεδονίας), Παντελίδου (Ανατ. Αττικής)
Χανιά-Καλαμάτα (Σάββατο 20/9 – 17:00)
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Βοηθοί: Φραγκιαδάκης, Πάγκαλος (Λασιθίου)
Πανιώνιος-Athens Kallithea (14:00)
Διαιτητής: Μπούτσικος (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Μπύργος (Ευρυτανίας)
Παναργειακός-Αιγάλεω
Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)
Βοηθοί: Τάκος (Αιτ/νίας), Ντάβαρης (Ηλείας)
Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός Β
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Βοηθοί: Πριόνας, Ιωάννου (Εύβοιας)