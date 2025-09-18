Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Super League 2 σε Βόρειο και Νότιο όμιλο.

Αναλυτικά όλοι οι ορισμοί: Βόρειος όμιλος: ΠΑΟΚ Β-Αναγέννηση Καρδίτσας (Σάββατο 20/9 – 14:00)

Διαιτητής: Μπεκιάρης (Κορίνθου)

Βοηθοί: Ζήρδας (Δράμας), Πάνου (Φλώρινας) Καβάλα-Ηρακλής (Σάββατο 20/9 – 17:00)

Διαιτητής: Γιαννούκας (Δωδεκανήσου)

Βοηθοί: Τραούδας, Τσικλητήρα (Πιερίας) Μακεδονικός-ΠΑΣ Γιάννινα (Σάββατο 20/9 – 17:00)

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

Βοηθοί: Μπογιατζόγλου (Ημαθίας), Παστιάδης (Δράμας) Νίκη Βόλου-Καμπανιακός

Διαιτητής: Τασιόπουλος (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Καρασαββαΐδης, Σακάλογλου (Καβάλας) Αστέρας Τρίπολης Β-Νέστος Χρυσούπολης

Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Βοηθοί: Ανδριανός, Κακαφώνης (Αχαΐας) Νότιος όμιλος: Μαρκό-Ηλιούπολη (Σάββατο 20/9 – 17:00)

Διαιτητής: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

Βοηθοί: Μποζατζίδης (Μακεδονίας), Παντελίδου (Ανατ. Αττικής) Χανιά-Καλαμάτα (Σάββατο 20/9 – 17:00)

Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)

Βοηθοί: Φραγκιαδάκης, Πάγκαλος (Λασιθίου) Πανιώνιος-Athens Kallithea (14:00)

Διαιτητής: Μπούτσικος (Μακεδονίας)

Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου), Μπύργος (Ευρυτανίας) Παναργειακός-Αιγάλεω

Διαιτητής: Κατόπης (Σάμου)

Βοηθοί: Τάκος (Αιτ/νίας), Ντάβαρης (Ηλείας) Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός Β

Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)

Βοηθοί: Πριόνας, Ιωάννου (Εύβοιας)