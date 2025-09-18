Μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν μεγαλύτερη κατοχή από τον Ολυμπιακό στην «πρεμιέρα»

Σύμφωνα με την UEFA ο Ολυμπιακός είχε ποσοστό κατοχής 63% στο παιχνίδι του με την πρωταθλήτρια Κύπρου, μικρότερο μονάχα από εκείνο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν (65%) του Λουίς Ενρίκε στον αγώνα της με την Αταλάντα (4-0).
Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας, ξεπέρασε Άρσεναλ, Αϊντχόφεν-από 60%- και Μπόντο Γκιλμτ με Τότεναμ-από 58%-, που συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα στη σχετική κατηγορία.
Ο Ολυμπιακός είναι επίσης μία από τις έξι ομάδες που κατάφεραν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους.
Να σημειωθεί ότι η Πάφος είναι δεύτερη στις ανακτήσεις μπάλας (53), πίσω μονάχα από την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.