Tα εισιτήρια του ASTERA AKTOR για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο

Οι Αρκάδες με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν ότι τίθενται σε κυκλοφορία εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό (20/9, 20:00).

Η σχετική ανακοίνωση:

«Όσοι φίλαθλοι του ASTERAS AKTOR επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός αγώνα της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=504&hash=X0nt6G5C9EcoR5Q0bRRGUloFifI2142582

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ και ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο».