Το ελληνικό ιστορικό του Ρεμπρόφ – Η ΑΕΚ, το focus του Παπαδημητρίου και οι παίκτες με… άρωμα Ελλάδας

Τι παίχτηκε την άνοιξη του 2021 με τον Ουκρανό τεχνικό, την Ένωση και τον τότε εκτελεστικό διευθυντή των «κιτρινόμαυρων», Γιάννη Παπαδημητρίου; Με ποιους…δικούς μας παίκτες έχει συνεργαστεί στο παρελθόν ο 51χρονος προπονητής; Ποιος είναι το μανατζερικό «alter ego» του; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ παίζει εσχάτως στο προπονητικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για την μετά – Ρουί Βιτόρια εποχή.

Ο Ουκρανός τεχνικός κυκλοφορεί στην ατζέντα του Τριφυλλιού, όπως συνέβη και πριν από τέσσερα χρόνια επί των ημερών του Γιάννη Παπαδημητρίου στην ΑΕΚ.

Τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο;

Ο Ρεμπρόφ προτάθηκε τον Μάιο του 2021 στην Ένωση μέσω του γνωστού μανατζερικού γραφείου «Base Soccer» με το οποίο συνεργαζόταν εκείνη την περίοδο.

Σε πρώτο χρόνο έκανε…γκελ εντός του κιτρινόμαυρου στρατοπέδου και μάλιστα ο τότε εκτελεστικός διευθυντής της ΑΕΚ, Γιάννης Παπαδημητρίου, «σκάλισε» με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωσή του.

Σημειωτέων πως εκείνο το τάιμινγκ ο Ρεμπρόφ διένυε τα τελευταία «κανονάκια» του στον πάγκο της Φερεντσβάρος (με την οποία κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ουγγαρίας) και ήταν σε επαφές για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους, έναν χρόνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

Εκτός από την ΑΕΚ, focus στον Ρεμπρόφ την ίδια περίοδο έκαναν συγχρόνως η Αλ Αϊν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Εθνική Ουκρανίας.

Μάλιστα και οι δύο κατέθεσαν πολύ καλές προτάσεις στο οικονομικό σκέλος (με ετήσιες αποδοχές 1,5 εκατ. ευρώ plus) ανεβάζοντας τον…πήχη και ξεπερνώντας τα χρήματα που ήταν διατεθειμένη να απλώσει στο τραπέζι η ΑΕΚ.

Όλους τους χειρισμούς για τον επόμενο πάγκο του Ρεμπρόφ είχε αναλάβει ο agent Σάντορ Βάργκα, o οποίος αποτελούσε τον εκπρόσωπο του από τα χρόνια της ποδοσφαιρικής καριέρας του και αποτελεί διαχρονικά το «alter ego» του Ουκρανού τεχνικού.

Προϊόντος του χρόνου ο Ρεμπρόφ ανέλαβε την Αλ Αϊν και η ΑΕΚ έδωσε το χρίσμα του νέου τεχνικού στον Βλάνταν Μιλόγεβιτς.

Παρεμπιπτόντως, το όνομα του Ρεμπρόφ είχε κυκλοφορήσει ως υποψήφιο και για τον πάγκο του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2017, έπειτα από την αποχώρησή του από την Ντιναμό Κιέβο και το τέλος της συνεργασίας των Θεσσαλονικιών με τον Βλάνταν Ίβιτς.

H κοινή πορεία με Φετφαζίδη - Κούρντι στην Αλ Αχλί

Μπορεί ο Σεργκέι Ρεμπρόφ να μην διαθέτει ελληνικό ιστορικό στο βιογραφικό του, ωστόσο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με…δικούς μας παίκτες.

Συγκεκριμένα την σεζόν 2017-18 ο Ουκρανός τεχνικός ήταν στην Αλ Αχλί μαζί με τους Γιάννη Φετφατζίδη (φωτ.) και Αμίρη Κούρντι.

Οι τρεις τους συνυπήρξαν στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με τον «Φέτφα» μάλιστα να κάνει μια…σεληνιασμένη σεζόν με το κοντέρ να γράφει συνολικά 11 γκολ και 5 ασίστ σε 32 παιχνίδια. Από την πλευρά του ο άλλοτε παίκτης του Πανιωνίου (Κούρντι) είχε 12 συμμετοχές.

Οι δρόμοι του Ουκρανού κόουτς με τους δύο παίκτες χώρισαν το καλοκαίρι του 2018. Ο Ρεμπρόφ έστριψε το τιμόνι προς Ουγγαρία μεριά για λογαριασμό της Φέρεντσβάρος, ο Φετφατζίδης επαναπατρίστηκε και φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ ο Κούρντι επέστρεψε κι αυτός στην Ελλάδα και στον Πανιώνιο.

Κλείνοντας να σημειώσουμε κι αυτό: στην Φερέντσβάρος ο Ρεμπρόφ έχει υπό τις οδηγίες του τον διεθνή Αλβανό εξτρέμ, Μίρτο Ουζούνι ο οποίος σε ηλικία 10 ετών μαζί με τους γονείς του και τα δύο αδέρφια του μετανάστευσαν στη Ζάκυνθο αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Ο Ουζούνι εντάχθηκε στις ακαδημίες της τοπικής Δόξας Πηγαδακίων όπου έκανε τα πρώτα του βήματα και βοηθούσε καθημερινά τους γονείς του σε εστιατόριο της Ζακύνθου όπου εκείνοι εργάζονταν.



