Ραούλ Ασένθιο: Σε δίκη για υπόθεση διαρροής σεξουαλικού βίντεο

Ο Ραούλ Ασένσιο της Ρεάλ Μαδρίτης οδηγείται σε δίκη, κατηγορούμενος ότι «κυκλοφόρησε» βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς συναίνεση.

Μαζί του παραπέμπονται και τρεις ποδοσφαιριστές από την ομάδα νέων της Ρεάλ, που φέρονται να κατέγραψαν και να διέδωσαν το υλικό το καλοκαίρι του 2023 (δύο από τους συμπαίκτες που εμπλέκονται δεν ανήκουν πλέον στη Ρεάλ).

Στο βίντεο εμφανίζονταν δύο νεαρές γυναίκες, εκ των οποίων η μία ανήλικη. Η εισαγγελία ζητά ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για τον 22χρονο παίκτη, κατηγορώντας τον για παραβίαση ιδιωτικότητας.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως απλώς έδειξε το υλικό για λίγο σε τρίτο πρόσωπο.