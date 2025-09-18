Άρης: Πήρε 450 εισιτήρια για το ματς με την Κηφισιά

Ο Άρης θα έχει σε ένα ακόμα παιχνίδι τη συμπαράσταση των φιλάθλων του, αφού εξασφάλισε 450 εισιτήρια για την αναμέτρηση απέναντι στην Κηφισιά.

Οι «Κιτρινόμαυροι» θέλουν να συνεχίσουν το καλό τους σερί σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, καθώς μετρούν ήδη δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, με το επόμενο ματς να είναι απέναντι στην Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της Super League.

Η αναμέτρηση θυμίζουμε θα διεξαχθεί ξανά στο Αγρίνιο και στο γήπεδο του Παναιτωλικού, αφού η έδρα της Κηφισιάς δεν είναι ακόμα στο 100%.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ωστόσο δεν θα είναι μόνη της, διότι θα έχει την υποστήριξη των οπαδών της, εξασφαλίζοντας 450 εισιτήρια για τον εν' λόγω αγώνα.