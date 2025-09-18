Επίθεση των οργανωμένων της ΑΕΛ στη διοίκηση για τα εισιτήρια των οπαδών της ΑΕΚ

Επίθεση προς τη διοίκηση της ομάδας τους εξαπέλυσαν οι οργανωμένοι της ΑΕΛ, διότι τελικά δεν θα δοθούν τελικά εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ για το ματς της Κυριακής, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να τα έχουν βρει ήδη μεταξύ τους, ώστε να βρεθούν και στη Λάρισα και στη Νέα Φιλαδέλφεια φίλοι των δύο ομάδων.

Αναλυτικά:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ!

Με αφορμή τον επερχόμενο αγώνα με την ΑΕΚ, όπως είχε γίνει γνωστό, αναμενόταν η παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στο απέναντι πέταλο.

Η παρουσία αυτή θα ήταν το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας ανταλλαγής εισητηρίων με τους οπαδούς της ΑΕΚ, με τους οποίους υπήρξε επικοινωνία εδώ και καιρό.

Στο κράτος παρωδία που ζούμε, οι αμοιβαίες ανταλλαγές βασισμένες στην μπέσα των ΟΠΑΔΩΝ μοιάζουν πλέον ο μοναδικός τρόπος να μπορείς να βλέπεις παντού την ομάδα σου ΚΟΝΤΡΑ σε εκείνους που αρνούνται μονίμως να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κάνουν την δουλειά τους.

Διαχρονικά, το μοναδικό εμπόδιο στην Λάρισα για την έλευση φιλοξενουμένων οπαδών αποτελεί η είσοδός τους στο γήπεδο και η απουσία ξεχωριστού δρόμου προς αυτό.

Ασκήθηκαν από μεριάς μας ΟΛΕΣ οι απαραίτητες πιέσεις εδώ και αρκετό καιρό προς ΟΛΟΥΣ τους αρμόδιους φορείς για την διάνοιξη αυτού του δρόμου, για να φτάσουμε στο σημείο ( ύστερα από πάμπολες αναβολές και δικαιολογίες) μόλις ΧΤΕΣ να μπούνε τα μηχανήματα και να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες.

Και ενώ φάνηκε, έστω και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή (!), να μπαίνει το νερό στο αυλάκι, διαβάσαμε σήμερα έκπληκτοι την ανακοίνωση της ΠΑΕ για ακύρωση της μετακίνησης φιλοξενουμένων από την αστυνομία, λόγω ακαταλληλότητας του εδάφους και ύπαρξης αδρανών υλικών σε αυτό, γεγονός που καθιστά αδύνατη την διέλευση από εκείνο το σημείο, με τον φόβο μάλιστα τα αδρανή αυτά υλικά να χρησιμοποιηθούν ως πολεμοφόδια για επεισόδια!

Μια τρύπα στο νερό και το χειρότερο είναι ότι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα..

ΚΑΙ ΕΡΩΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ .

Έπρεπε να στηθεί όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι ότι όλα είναι έτοιμα για την μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ και γενικότερα φιλοξενουμένων στο μέλλον, για να ακυρωθεί τελευταία στιγμή για τον συγκεκριμένο λόγο;

ΠΟΙΕΣ είναι αυτές οι πολυπόθητες εργασίες που απαιτούνται για να επιτραπεί η είσοδος φιλοξενουμένων;

ΠΟΙΟ νομοθετικό πλαίσιο τις ορίζει;

ΠΟΙΟΣ αποφάσισε ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι την ημέρα του αγώνα?

Η ΠΑΕ είναι όντως διατεθειμένη να αναλάβει τις ευθύνες της και να πράξει τα απαραίτητα;

Πως γίνεται να δεσμεύεται δημόσια ότι όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, δεν θα υπάρχει αντίρρηση για παρουσία φιλάθλων αντιπάλων ομάδων από πλευράς αστυνομίας;

Είναι έτοιμη να στηρίξει τις δεσμεύσεις της η μήπως καλύπτεται σκοπίμως πίσω απο την ευθυνοφοβία της αστυνομίας;;

Στα υπόλοιπα γήπεδα της χώρας τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις για την κερκίδα των φιλοξενουμένων ή το γήπεδό μας αποτελεί εξαίρεση από τότε που κατασκευάστηκε;!

Και τέλος πάντων,

Πως γίνεται κάθε φορά να πρέπει να ασκούμε ΕΜΕΙΣ πιέσεις προς τους ΠΑΝΤΕΣ για τα αυτονόητα και στο τέλος να βρισκόμαστε ΠΑΝΤΟΤΕ προ τετελεσμένου και να μαθαίνουμε τα νέα από τις ανακοινώσεις;

ΔΥΟ είναι τα τινά.

Έιτε υποτιμάτε την νοημοσύνη μας είτε πολύ απλά δεν είστε ικανοί να φέρετε εις πέρας το έργο για το οποίο βρίσκεστε ο καθένας στην θέση που βρίσκεται.

ΕΝΑ είναι το σίγουρο.

ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΤΕΛΟΣ!

Ή θα αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του με σεβασμό απέναντι στον κόσμο της ΑΕΛ, ή θα τον βρίσκει συνεχώς μπροστά του. Κι αυτό είναι υπόσχεση…

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ!

ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1»