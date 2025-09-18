Νέα «επένδυση» στο μέλλον - Στον ΠΑΟΚ ο Αγγελίδης

Στα «ασπρόμαυρα» ντύνεται ο 14χρονος Κύπριος Κωνσταντίνος Αγγελίδης, σε μία ακόμα «επένδυση» του ΠΑΟΚ για το μέλλον.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν στην Κ14 της Ομόνοιας Λευκωσίας, κατακτώντας την περσινή σεζόν το πρωτάθλημα με το «Τριφύλλι» της Κύπρου.

Γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 2010, πλέον μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη και το PAOK Academy και θα αγωνίζεται στη Super League K17 υπό τις οδηγίες των Ορφανού-Κρινίτσα.

Μία ακόμα «μεταγραφή» για την Κ17 του ΠΑΟΚ, καθώς μετά τον Οδυσσέα Σκαναβή από την ΑΕΚ, ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης θα κάνει το δρομολόγιο Λευκωσία-Θεσσαλονίκη με... φόντο το μέλλον.

Mάλιστα, ήταν στην αποστολή που ταξίδεψε στο μακρινό Αμπερντίν της Σκωτίας, η οποία κατέκτησε το Craig Brown Trophy, με την πρώτη «κούπα» του με τον Δικέφαλο να έρχεται με το... καλησπέρα.

