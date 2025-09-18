H πρεμιέρα της εκπομπής «Στο δρόμο για την κούπα by Betsson» με αποκαλύψεις για Παναθηναϊκό και καυτό ρεπορτάζ Κυπέλλου! (vid)

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και Βασίλης Βέργης υποδέχτηκαν στον "αέρα" της νέας εκπομπής του SDNA "Στο δρόμο για την Κούπα by Betsson" την κορυφαία συντακτική ομάδα, με όλα τα παραλειπόμενα από τα παιχνίδια του Κυπέλλου, ρεπορτάζ, σχόλια και τον Βασίλη Παπαθεοδώρου από την Αυστραλία!

Το νέο φορμάτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ήρθε για να μείνει και μαζί του η νέα... αγαπημένη συνήθεια για τους αναγνώστες -και τηλεθεατές- του SDNA που θα γίνει... λατρεία.

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και Βασίλης Βέργης στην παρουσίαση, με τον διευθυντή του SDNA, Βασίλη Παπαθεοδώρου σε ζωντανή μετάδοση από την Αυστραλία με όλα τα παραλειπόμενα από την παρουσία του Παναθηναϊκού στο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος", μαζί με ειδήσεις που θα συζητηθούν για τον Τι Τζέι Σορτς και όχι μόνο!

Στη συνέχεια ο Κώστας Μανωλιουδάκης έδωσε όλο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αναφορικά με τις επαφές που γίνονται για τον νέο προπονητή και την περίπτωση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Η Ελένη Μπούντου περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη βαριά ήττα στη Λιβαδειά.

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για το θετικό ξεκίνημα της ΑΕΚ στο Κύπελλο και το σερί που έχει χτίσει η Ένωση.

Ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος για τις πρώτες ημέρες της εποχής Χιμένεθ στον Άρη.

Ο Γιώργος Φραδελάκης με όλη την υπόλοιπη δράση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Και, τέλος, ο διευθυντής σύνταξης του SDNA, Χρήστος Σταθόπουλος για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League.

Δείτε ξανά ολόκληρη την εκπομπή: