Θέλτα η... επιστροφή - Οι Ισπανοί έτοιμοι για μία αξέχαστη νύχτα απέναντι στον ΠΑΟΚ

Η Θέλτα... επέστρεψε, με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της μετά από οκτώ χρόνια στο «Μπαλαΐδος» να είναι απέναντι στον ΠΑΟΚ και να ετοιμάζεται για μία αξέχαστη νύχτα.

Οι Γαλιθιάνοι ανυπομονούν για την ευρωπαϊκή τους «πρεμιέρα», καθώς επιστρέφουν στα... σαλόνια μετά από οκτώ χρόνια, με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι να είναι αυτό απέναντι στον Δικέφαλο στις 2 Οκτωβρίου.

Εκτός των εργασιών ανακαίνισης που διεξάγονται στο «Μπαλαΐδος», τα οποία αφορούν τις κερκίδες και τους φωτεινούς πίνακες, οι ιθύνοντες της Θέλτα έθεσαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα, με τα μέλη της ομάδας να έχουν έξτρα προνόμια.

Τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το «γαλάζιο καζάνι» προετοιμάζεται και προτρέπει τους φίλους του συλλόγου να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήρια τους για μία αξέχαστη νύχτα.

Η Θέλτα την επόμενη Πέμπτη (25/9 22:00) θα αντιμετωπίσει τη Στουτγκάρδη στη Γερμανία, μία εβδομάδα πριν υποδεχθεί στα... παράλια του Ατλαντικού τον ΠΑΟΚ (2/10 22:00).

Ο Δικέφαλος σε μία «τρελή» εβδομάδα, θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα την Μακάμπι (24/9 19:45), πριν ταξιδέψει στην Τρίπολη να αντιμετωπίσει τον Αστέρα και ακολούθως στο Βίγκο της Ισπανίας για τη 2η αγωνιστική του Europa League.