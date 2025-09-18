Αλλαγές στη 2η αγωνιστική λόγω... τηλεοπτικών

Ανακατατάξεις στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League 2, λόγω.. τηλεοπτικών - Ορίστηκαν οι έδρες των Μαρκό και Ελλάς Σύρου

Η διοργανώτρια αρχή συμφώνησε με το Action 24 για την κάλυψη των φετινών αγώνων, η οποία θα ξεκινήσει με δύο αγώνες. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας θα ξεκινήσει στις 14:00 το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί απευθείας από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το Πανιώνιος - Athens Kallithea (21/9 14:00) στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης για τον Β όμιλο. Παράλληλα, το Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ηλιούπολης (21/9 17:00), ενώ το Μαρκό - Ηλιούπολη θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Μαρκόπουλου (20/9 17:00).

Τα οικονομικά δεδομένα και η διάρκεια του deal

Η συμφωνία της λίγκας με την Percapita για 1+3 χρόνια υπεγράφη και αυτό το Σαββατοκύριακο θα μεταδοθούν δύο αναμετρήσεις από το Action 24. Πιθανότατα από την επόμενη αγωνιστική, θα προγραμματιστεί η μετάδοση όλων των αγώνων, δύο μέσω του Action 24 και των υπόλοιπων οκτώ, διαδικτυακά.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας είναι στα 1.250.000 ευρώ ετησίως, ενώ από την επόμενη χρονιά η λίγκα και με την Percapita θα μοιράζονται 50-50 τα όποια έσοδα προκύψουν από την εμπορική εκμετάλλευση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Α’ΟΜΙΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑBAΛΑ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑSTERAS AKTOR B’ NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Π.Α.Ο.Κ. Β’ ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 14:00

B’ ΟΜΙΛΟΣ