Αλλαγές στη 2η αγωνιστική λόγω... τηλεοπτικών

Η διοργανώτρια αρχή συμφώνησε με το Action 24 για την κάλυψη των φετινών αγώνων, η οποία θα ξεκινήσει με δύο αγώνες. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας θα ξεκινήσει στις 14:00 το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί απευθείας από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το Πανιώνιος - Athens Kallithea (21/9 14:00) στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης για τον Β όμιλο. Παράλληλα, το Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ηλιούπολης (21/9 17:00), ενώ το Μαρκό - Ηλιούπολη θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Μαρκόπουλου (20/9 17:00).
Τα οικονομικά δεδομένα και η διάρκεια του deal
Η συμφωνία της λίγκας με την Percapita για 1+3 χρόνια υπεγράφη και αυτό το Σαββατοκύριακο θα μεταδοθούν δύο αναμετρήσεις από το Action 24. Πιθανότατα από την επόμενη αγωνιστική, θα προγραμματιστεί η μετάδοση όλων των αγώνων, δύο μέσω του Action 24 και των υπόλοιπων οκτώ, διαδικτυακά.
Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας είναι στα 1.250.000 ευρώ ετησίως, ενώ από την επόμενη χρονιά η λίγκα και με την Percapita θα μοιράζονται 50-50 τα όποια έσοδα προκύψουν από την εμπορική εκμετάλλευση του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Α’ΟΜΙΛΟΣ
|ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
|ΚΑBAΛΑ
|ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
|ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ΑSTERAS AKTOR B’
|NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|Π.Α.Ο.Κ. Β’
|ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|14:00
B’ ΟΜΙΛΟΣ
|ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
|MAΡΚΟ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
|ΧΑΝΙΑ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ATHENS KALLITHEA FC
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|14:00
|ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ
|ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
|ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00