Αλλαγές στη 2η αγωνιστική λόγω... τηλεοπτικών

Ανακατατάξεις στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League 2, λόγω.. τηλεοπτικών - Ορίστηκαν οι έδρες των Μαρκό και Ελλάς Σύρου

Η διοργανώτρια αρχή συμφώνησε με το Action 24 για την κάλυψη των φετινών αγώνων, η οποία θα ξεκινήσει με δύο αγώνες. Ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας θα ξεκινήσει στις 14:00 το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και θα μεταδοθεί απευθείας από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το  Πανιώνιος - Athens Kallithea (21/9 14:00) στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης για τον Β όμιλο. Παράλληλα, το Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός Β θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ηλιούπολης (21/9 17:00), ενώ το Μαρκό - Ηλιούπολη θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στο γήπεδο του Μαρκόπουλου (20/9 17:00).

Τα οικονομικά δεδομένα και η διάρκεια του deal

Η συμφωνία της λίγκας με την Percapita για 1+3 χρόνια υπεγράφη και αυτό το Σαββατοκύριακο θα μεταδοθούν δύο αναμετρήσεις από το Action 24. Πιθανότατα από την επόμενη αγωνιστική, θα προγραμματιστεί η μετάδοση όλων των αγώνων, δύο μέσω του Action 24 και των υπόλοιπων οκτώ, διαδικτυακά.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας είναι στα 1.250.000 ευρώ ετησίως, ενώ από την επόμενη χρονιά η λίγκα και με την Percapita θα μοιράζονται 50-50 τα όποια έσοδα προκύψουν από την εμπορική εκμετάλλευση του πρωταθλήματος. 

Αναλυτικά το νέο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Α’ΟΜΙΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑBAΛΑ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑSTERAS AKTOR B’ NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Π.Α.Ο.Κ. Β’ ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 14:00

B’ ΟΜΙΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ MAΡΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ATHENS KALLITHEA FC ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 14:00
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
