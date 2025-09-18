ΠΑΟΚ Β: Με τηλεοπτική κάλυψη και νέα ώρα η εντός έδρας «πρεμιέρα» με την Αναγέννηση

Νέα ώρα, νέα έδρα και με τηλεοπτική κάλυψη το πρώτο φετινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Καλαμαριάς, απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας (20/9 14:00).

Ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί στη νέα του έδρα τη νεοφώτιστη Αναγέννηση, η οποία ξεκίνησε με το... δεξί τη φετινή σεζόν με «τριάρα» απέναντι στον Μακεδονικό.

Η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου αφήνει... πίσω της την ήττα από τη Νίκη Βόλου (1-0) και «στρέφεται» στη 2η αγωνιστική και τη φιλοξενία της ομάδας της Θεσσαλίας, θέλοντας να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, ο αγώνας του Σαββάτου (20/9) θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Action 24, στη φετινή τηλεοπτική «πρεμιέρα» για τη Super League 2.

