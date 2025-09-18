Λευκός… καπνός! Οριστικό το deal Super League 2 – Action24, ποια ματς θα δείξει

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί πώς έπεσαν οι υπογραφές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της SL2

Άργησε κάτι μέρες (Ελλάδα είσαι…), χάθηκε η πρώτη αγωνιστική που έμεινε τηλεοπτικώς στο… σκοτάδι αλλά το deal ανάμεσα σε Action24 και Super League 2 είναι οριστικό καθώς έπεσαν, με κάμποση καθυστέρηση, οι υπογραφές. Λευκός καπνός λοιπόν και η συμφωνία, που είχε πρώτος αποκαλύψει ο Μιντιάρχης για το SDNA, είναι γεγονός και τυπικά

Στα σχετικά ραντεβού συμμετείχαν ο πρόεδρος της διοργανώτριας Πέτρος Μαρτσούκος, ο αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Σταμούλης, ο νομικός εκπρόσωπος της SL2, Αντώνης Βουγίδης, καθώς και ο πρόεδρος της Μαρκό, Αντώνης Πίκουλας. Και πέτυχαν το deal με την Percapita, στην οποία εκχωρήθηκαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα έως και το 2028-29.

Για την τρέχουσα σεζόν, δεν αναμένεται να προκύψει εμπορική χρήση για την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος, κάτι που μεταφέρεται για τη νέα αγωνιστική σεζόν εκτός κι αν προκύψει κάτι στο ενδιάμεσο.

Το deal Super League 2, Percapita και Action24 προβλέπει δύο ματς ανά αγωνιστική – ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή, ή γενικά δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Για τούτη την αγωνιστική, σύμφωνα με πληροφορίες μου, θα μεταδοθούν τα εξής παιχνίδια

Σάββατο 20/9, 14:00 ΠΑΟΚ Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Κυριακή 21/9, 14:00 Πανιώνιος - Athens Kallithea

Μιντιάρχης