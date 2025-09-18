Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ η ΑΕΚ για 60 σπασμένα καθίσματα στη Λιβαδειά

Η ΔΕΑΒ κάλεσε την ΠΑΕ ΑΕΚ σε ακρόαση την Τρίτη (23/9) για τα σπασμένα καθίσματα από οπαδούς της Ένωσης στο γήπεδο της Λιβαδειάς.

Αναλυτικά:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 23/09/2025, την ΠΑΕ ΑΕΚ αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ», κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 14/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, από φιλάθλους της ομάδας της, με βίαιη πρόκληση φθοράς εξήντα (60) περίπου πλαστικών καθισμάτων από τις θύρες 4, 5 και 6 του ανωτέρω Σταδίου, (αποκόλληση και καταστροφή, χωρίς ρίψη αυτών εντός του αγωνιστικού χώρου ή στις κερκίδες του Σταδίου).

Επισημαίνεται ότι έχει ζητηθεί, από τις αρμόδιες Αστυνομικές αρχές, η ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων-δραστών, προκειμένου να επιβληθούν και κατ’ αυτών οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 9 του ν. 5085/2024

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.