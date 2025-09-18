Στην 40ή θέση η Εθνική ομάδα

Έχασε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη η Εθνική ομάδα, μετά τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική Ελλάδας υποχώρησε ένα σκαλοπάτι και είναι πλέον στην 40ή θέση της FIFA για την παγκόσμια κατάταξη του Σεπτεμβρίου, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα.

Η Ισπανία πέρασε στην κορυφή του σχετικού πίνακα, με την Γαλλία να είναι στη 2η και η Αργεντινή να έχει υποχωρήσει στην 3η θέση.

Η πρώτη 10άδα έχει ως εξής:

1. Ισπανία 1.875,37 βαθμοί

2. Γαλλία 1.870,92

3. Αργεντινή 1.870,32

4. Αγγλία 1.820,44

5. Πορτογαλία 1.779,55

6. Βραζιλία 1.777,69

7. Ολλανδία 1.754,17

8. Βέλγιο 1.739,54

9. Κροατία 1.714.20

10. Ιταλία 1.710,06

...

40. ΕΛΛΑΔΑ 1.494,82

