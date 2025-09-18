ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρο» Σάββατο με δράση... παντού

Το προσεχές (20/9) Σάββατο τα τμήματα του Δικεφάλου αγωνίζονται σε κάθε «άκρη» της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, αλλά και σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.

Η... αρχή θα γίνει στις 13:00 και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή με το παιχνίδι της Κυπελλούχου Κ19, η οποία υποδέχεται τον Παναιτωλικό με στόχο το 3/3 στη Super League K19, μετά τις νίκες επί των ΟΦΗ και Ατρομήτου.

Λίγες ώρες αργότερα ξεκινάει η «φουλ δράση». Στις 17:00 στο ίδιο γήπεδο στη Σουρωτή η Κ15 παίρνει «σκυτάλη» υποδεχόμενη τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα της αντίστοιχης Super League, την οποία κατακτά για τρία συνεχόμενα έτη η «ασπρόμαυρη» ακαδημία.

Την ίδια ώρα (17:00) στο γήπεδο της Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ Β κάνει το δικό του εντός έδρας «ποδαρικό» απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας για τη 2η αγωνιστική της Super League 2, μετά την ήττα στο Βόλο απέναντι στη Νίκη.

Στην Αθήνα το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του Δικεφάλου για την 1η αγωνιστική της Women's Football League θα αντιμετωπίσει στις 17:00 τον Αχαρναϊκό στο γήπεδο των Αχαρνών, ενώ μένοντας στην πρωτεύουσα και πηγαίνοντας λίγο πιο νότια, στην Ηλιούπολη, άλλη μία πρεμιέρα, αυτή τη φορά για τη Handball Premier, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στις 18:00.

Το «ασπρόμαυρο» Σάββατο θα ρίξει... αυλαία στις 20:30, όταν η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας τον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League.

Αναλυτικά το «ασπρόμαυρο» πρόγραμμα του Σαββάτου (20/9):