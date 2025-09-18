Κίνδυνος για κεκλεισμένων το ντέρμπι: Στο Διοικητικό Εφετείο ο Παναθηναϊκός για την ποινή έδρας

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσφεύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αναστείλει την ποινή της μιας αγωνιστικής της ΔΕΑΒ.

Ο αθλητικός νόμος προβλέπει ότι η κύρωση της κρατικής επιτροπής για την αθλητική βία εφαρμόζεται αμέσως (όχι όπως στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου που ισχύει το πενθήμερο).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν μία ομάδα δεν πετύχει προσωρινή διαταγή αναστολής της ποινής, ο αμέσως επόμενος αγώνας της γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, όπως σημειώνει το "dikisports".

Σημειώνεται πάντως ότι σε άλλες περιπτώσεις έχει δοθεί αναστολή διαταγής, που θα... ανοίξει τις θύρες της Λεωφόρου για το κυριακάτικο ντέρμπι.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ποινή που επεβλήθη από τη ΔΕΑΒ αφορά στα καθίσματα που εκτόξευσαν οι οπαδοί των Πρασίνων στο Πανθεσσαλικό, στον αγώνα με την Κηφισιά.

