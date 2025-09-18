Οι Βάσκοι... καλούν την Παλαιστίνη σε φιλικό στο «Σαν Μαμές» με μήνυμα υπέρ της ειρήνης

Η εθνική ομάδα της Χώρας των Βάσκων θα αντιμετωπίσει την Παλαιστίνη σε φιλικό παιχνίδι στο θρυλικό «Σαν Μαμές» στις 15 Νοεμβρίου, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα και το Cadena SER, η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή του αγώνα, ο οποίος θα είναι αφιερωμένος στα θύματα της βίας στη Γάζα.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Νίκο Καστεγιάνο, οι δύο ομοσπονδίες εργάζονταν εδώ και εβδομάδες για να κλείσουν τη συμφωνία. Για την παλαιστινιακή πλευρά, η αναμέτρηση αυτή δεν έχει μόνο αθλητικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς θεωρείται ευκαιρία να αναδείξουν διεθνώς τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλουν σε Γάζα και Δυτική Όχθη.

Η αποστολή της Παλαιστίνης αναμένεται με μεγάλο ενθουσιασμό στο Μπιλμπάο, μια πόλη όπου οι φίλοι της Αθλέτικ έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό, παρά τις αντιδράσεις της La Liga και τις προειδοποιήσεις της UEFA για πιθανές κυρώσεις.

Αν και η εθνική των Βάσκων δεν είναι αναγνωρισμένη από την UEFA, το πολιτικό κλίμα στην Ισπανία ευνοεί τέτοιες κινήσεις. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έχει τοποθετηθεί ανοικτά υπέρ της Παλαιστίνης, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις, όπως είχε συμβεί με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.