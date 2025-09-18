Σιμεόνε μετά την αποβολή στο Άνφιλντ: «Δεν δικαιολογείται η αντίδρασή μου»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε παραδέχθηκε πως η ένταση τον οδήγησε σε λάθος αντίδραση, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης αντέδρασε έντονα σε φίλαθλο των «κόκκινων» πίσω από τον πάγκο, λίγο μετά το γκολ του Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο 92’, που διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Οι «ροχιμπλάνκος» είχαν προηγουμένως επιστρέψει από το 0-2 με δύο τέρματα του Μάρκος Γιορέντε, όμως δεν κατάφεραν να φύγουν με αποτέλεσμα. Ο Ιταλός διαιτητής Μαουρίτσιο Μαριάνι έδειξε στον Σιμεόνε την κόκκινη κάρτα, καθώς δεν συγκράτησε τα νεύρα του.

«Υπήρχαν προσβολές σε όλο το ματς, αλλά εγώ οφείλω να μένω ψύχραιμος και να αντέχω βρισιές και χειρονομίες», τόνισε ο Αργεντινός στην Movistar. «Η αντίδρασή μου δεν δικαιολογείται, αλλά δεν ξέρετε πώς είναι να σε βρίζουν για 90 λεπτά. Ο διαιτητής μού είπε ότι με καταλαβαίνει, ελπίζω η Λίβερπουλ να βρει τον υπεύθυνο».

Αν και δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των ύβρεων, πρόσθεσε: «Ξέρω τι συνέβη πίσω από τον πάγκο, αλλά δεν είναι δικό μου θέμα να λύσω τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν είναι ποτέ καλό όταν οι προπονητές αντιδρούν. Είμαι κι εγώ άνθρωπος».

Παρά το περιστατικό, ο Σιμεόνε στάθηκε στη μαχητικότητα της ομάδας του: «Ήμασταν άτυχοι στο πρώτο γκολ, όμως με το πνεύμα και την ποιότητα των παιδιών επιστρέψαμε. Ο Γιορέντε έκανε εξαιρετικό ματς και φτάσαμε κοντά στην ανατροπή. Το γκολ του Φαν Ντάικ στο τέλος μάς άφησε μια πικρή γεύση, αλλά κρατάμε το πάθος μας».