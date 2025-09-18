Ηλιούπολη: Διαζύγιο μετά από... 13 μέρες με Γκουτσίδη!

Λιγότερο από δύο εβδομάδες κράτησε ο "γάμος" της Ηλιούπολης με τον Παναγιώτη Γκουτσίδη, ο οποίος φέρεται να παραιτήθηκε λόγω... διαφοράς φιλοσοφίας.

Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας στη Superleague 2 με τον Παναργειακό, ακολούθησε η ήττα από τον Βόλο (1-3) στο Κύπελλο. Αποτελέσματα αμφότερα εντός προγράμματος για την Ηλιούπολη, ωστόσο ο Παναγιώτης Γκουτσίδης φαίνεται ότι δεν θα μακροημερεύσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο έμπειρος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του πριν καν συμπληρώσει δύο εβδομάδες στον πάγκο της ομάδας, η οποία θυμίζουμε ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι με τον Στεφανίδη στο τιμόνι της.

Όπως όλα δείχνουν στο παιχνίδι με τη Μαρκό θα καθίσει στον πάγκο ο βοηθός προπονητή Γιώργος Κουδούνης.

