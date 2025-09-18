Ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική στο Champions League με τα «φώτα» στην Αγγλία

Με τα Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα και Σίτυ - Νάπολι να ξεχωρίζουν στο σημερινό (18/9) πρόγραμμα, ολοκληρώνεται η πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Με έξι αναμετρήσεις ρίχνει... αυλαία η 1η αγωνιστική της φετινής κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στις 19:45 η Κοπεγχάγη θα υποδεχθεί στο «Πάρκεν» τη Λεβερκούζεν, ενώ Μπριζ και Μονακό θα «μονομαχήσουν» την ίδια ώρα στο Βέλγιο.

Στις 22:00 το υπόλοιπο «μενού» με τη Σίτυ να φιλοξενεί τη Νάπολι, την Μπαρτσελόνα να ταξιδεύει στο Νιουκάστλ, ενώ η Άιντραχτ θα υποδεχθεί την Γαλατασαράι στη Φρανκφούρτη. Τέλος, η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επικίνδυνη Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά το σημερινό (18/9) πρόγραμμα: