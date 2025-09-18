Από το μικροσκόπιο περνά ο Τύπος το 0-0 του Ολυμπιακού με την Πάφο και τα χθεσινά παιχνίδια Κυπέλλου.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – LIVE SPORT

Αρέσει, δεν αρέσει, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε παντελώς ανέτοιμος στην πρεμιέρα του στο Champions League. Απέναντι στη μικρούλα και “σακατεμένη” Πάφο, δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη, που και να ερχόταν, κουτσά-στραβά, απλώς θα έσβηνε πρόχειρα τις κακοτεχνίες και θα έφερνε κάποιου είδους τεχνητή αισιοδοξία για το μέλλον. Τώρα… Στην Πραγματικότητα, όλα τα κουσούρια που είχαν εμφανιστεί στα πρώτα ματς πρωταθλήματος -αλλά… κανείς δεν ήθελε να τα δει- παρουσιάστηκαν χθες στον υπερθετικό. Μάλιστα, για να μπορέσει να φανεί, κατά κάποιον τρόπο, η διαφορά εμπειρίας, δυναμικότητας, ποιότητας που υπήρχε ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, έπρεπε να αφήσει ο Μπρούνο τους Παφίτες με 10 και να αποχωρήσει τραυματίας ο Νταβίντ Λουίς από το μισάωρο.

Ο Ολυμπιακός υστερούσε φανερά σε δημιουργία. Η ανάπτυξή του ήταν προβληματική και αυτό επί της ουσίας πλήρωσε. Έπαιζε μεν στο μισό γήπεδο, αλλά τουλάχιστον μέχρι να κλατάρουν προς το τέλος οι απέναντι και να του δώσουν την όποια δυνατότητα,, δεν έκανε φάση ούτε για δείγμα. Τα έχουμε πει… Ο Τσικίνιο δεν είναι δεκάρι και δεν μπορεί να οργανώσει σοβαρά το παιχνίδι. Ο Στρεφέτσα (προς το παρόν τουλάχιστον) δεν πείθει και ο Μεντλίμπαρ τον έβγαλε στο ημίχρονο. Αλά και ο Ποντένσε φαίνεται ότι δεν επέστρεψε στα καλύτερά του.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ – SPORTDAY

Σε μία κανονική διοργάνωση Κυπέλλου, έστω με νοκ άουτ ματς, τα χθεσινά παιχνίδια θα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. ΜΕ τον τρόπο που γίνεται φέτος η διοργάνωση είναι σχεδόν αδύνατο ν’ αποκλειστεί, εκτός αν το θέλει. Σε μία κανονική διοργάνωση Κυπέλλου, η νίκη με 4-1 του Λεβαδειακού επί του ΠΑΟΚ θα ήταν σούπερ έκπληξη και στη ρεβάνς στην Τούμπα θα έσπαγαν καρδιές: τώρα είναι απλώς η απόδειξη πως οι αναπληρωματικοί της ομάδας του Παπαδόπουλου είναι κι αυτοί καλοί παίκτες. Βέβαια σε μία κανονική διοργάνωση Κυπέλλου ο Λουτσέσκου δύσκολα θα εμφάνιζε τη χθεσινή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.

Αυτό ήταν το μόνο απροσδόκητο αποτέλεσμα Κατά τ’ άλλα η ΑΕΚ πέρασε απ’ το Αιγάλεω με το αγαπημένο της 0-1. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0, με τον Ντέσερς να κάνει… σεφτέ, σημειώνοντας το μοναδικό γκολ του ματς, ενώ οι “πράσινοι” είχαν και τρία δοκάρια και τους ακυρώθηκαν δύο γκολ. Ο ΟΦΗ επικράτησε της Καβάλας, η ΑΕΛ έφερε ισοπαλία με τη Μαρκό και η Κηφισιά ισοπαλία με τον Αστέρα (1-1), με τον Τετέι να σκοράρει πάλι. Κέρδισε κι ο Άρης τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με πέναλτι του Μορόν. Ο Χιμένεθ είπε ότι το ματς ήταν μαρτύριο επειδή το έβαλαν στις 15:00. Έχει τα δίκια του. Βέβαια μαρτύριο ήταν και γι’ αυτούς που το είδαν...

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Δεν ξαφνιαστήκαμε χθες... ο Ολυμπιακός απέναντι σε κλειστές άμυνες έχει πρόβλημα. Κι όταν επιλέγει τον ίδιο μονότονο τρόπο με τις σέντρες και τις επιθέσεις από τα πλάγια, τότε θα πρέπει να ελπίζει σε συγκεκριμένα πράγματα. Χθες τι είδαμε; Ουσιαστικά τρεις καλές ευκαιρίες στα 70 λεπτά που η Πάφος έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα. Την κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 48', την κεφαλιά του Ρέτσου στο 69' με το κόρνερ και τη χαμένη ευκαιρία του Ταρέμι στις καθυστερήσεις που ο Γκόλνταρ άπλωσε το κορμί του και έσωσε τον τερματοφύλακά του. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η πιο σωστά οργανωμένη επίθεση του Ολυμπιακού ήταν στις καθυστερήσεις του Ταρέμι. Κάθετη πάσα του Μουζακίτη, γύρισμα του Ορτέγκα και σουτ του Ιρανού πάνω στο κορμί του στόπερ της Πάφου. Μέχρι τότε βλέπαμε το ίδιο σκηνικό. Σέντρες και γόμες που ήταν βούτυρο στο ψωμί των στόπερ της Πάφου και ειδικά του θηριώδους Λουκάσεν.

Για να μην πολυλογούμε: ο Ολυμπιακός γκέλαρε χθες. Το ματς με την Πάφο είναι από τα παιχνίδια που στο καλεντάρι του έγραφαν δίπλα «must win». Οι Κύπριοι είναι πολύ πιο έτοιμοι, έχουν καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και θα πρέπει να τους δώσουμε τα «κρέντιτς», γιατί για 70 λεπτά έπαιξαν παλικαρίσια. Είναι λογικό να ροκάνισαν τον χρόνο με καθυστερήσεις ή υποδυόμενοι τους τραυματίες. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει τη δική του καμπούρα και να δει πώς θα βελτιώσει την εικόνα του απέναντι στις κλειστές άμυνες.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Πρώτη φορά είδαμε τον Νίκολιτς να είναι τόσο θυμωμένος όχι με τους παίκτες του, όχι με τους αντιπάλους, αλλά με μια συνθήκη. Και δεν ξέρω καν αν ο θυμός είναι η πιο ακριβής προσέγγιση γι’ αυτό που αισθανόταν ο Σέρβος τεχνικός. «Δεν περίμενα απολύτως τίποτα, μόνο θέλαμε να κερδίσουμε και να πάμε σπίτι» απάντησε ο Νίκολιτς στην ερώτηση τι περίμενε σ’ έναν τέτοιο αγωνιστικό χώρο και αυτό τα λέει όλα.

Όπως όμως και τα λέει όλα το γεγονός πως η ΑΕΚ κέρδισε. Κέρδισε με 1-0, θα μπορούσε και με πολλά περισσότερα. Πλέον η ΑΕΚ μετράει μόνο νίκες στις εγχώριες διοργανώσεις και μάλιστα χωρίς να έχει δεχτεί ούτε γκολ. Μετράει μόνο νίκες εντός… Αθηνών σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, έχοντας δεχτεί μόνο ένα γκολ συνολικά κι αυτό από πέναλτι. Εντυπωσιακές επιδόσεις αν μη τι άλλο, με την ΑΕΚ να δείχνει πως πλέον έχει μάθει ξανά να παίρνει αυτό που θέλει, είτε σε περίεργο ματς, όπως αυτό την περασμένης Κυριακής στη Λιβαδειά, είτε σε αγωνιστικό χώρο που είναι χωράφι, όπως χθες στο Αιγάλεω. Και αυτό έχει τεράστια σημασία.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Δεν πήγε μακριά ο Μίλτος Τεντόγλου σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Του χτύπησε την πόρτα η ατυχία, έμεινε έξω από το βάθρο μετά πολλές διοργανώσεις και οι κράμπες που ένιωσε ήταν όχι μόνο ένας αστάθμητος παράγοντας αλλά και ο κυριότερος αντίπαλος του άλτη. Αυτό που ήταν αδύνατο να νικηθεί, βγήκε εκτός μάχης επειδή λαβώθηκε. Συμβαίνει. Και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συμβεί, αθλητισμό έχουμε και τίποτα δεν είναι δεδομένο, ειδικά σε αγωνίσματα όπως είναι το μήκος.

Ποιος έλαμψε; Ο Ιταλός Φουρλάνι, ο ηλικίας 20 ετών άλτης με τις μεγάλες προοπτικές. Ο Φουρλάνι ήταν τρίτος στο Παρίσι πίσω από τον Τεντόγλου, τον Μίλτο που έκανε τότε «δύο στα δύο σε Ολυμπιακούς Αγώνες». Αλλά αυτή την αγωνιστική περίοδο και σε επίπεδο Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, μάλλον ήταν η σειρά του Ιταλού.

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα γυρίσει δυνατός και άλλωστε το είπε πως βρίσκεται σε υπέροχη κατάσταση. Άλλο αυτό και διαφορετικό είναι το να σου βγει ένας αγώνας. Γιατί όταν εμφανίζονται οι ενοχλήσεις, δύσκολα αντιδράς. Ειδικά αν η σεζόν εξελίχθηκε κομματάκι «περίεργη».

